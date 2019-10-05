Москва, 5 октября, 2019, 07:44 — ИА Регнум. Средний доход семей, относящихся к ядру среднего класса, составляет 47 тысяч рублей в месяц, заявила профессор НИУ ВШЭ Наталия Тихонова, передаёт РБК.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доходы

Экономист, приведя данные Росстата, отметила, что указанное значение выше показателя среднедушевых денежных доходов граждан РФ за II квартал этого года, который был равен 34,4 тыс. руб.

Отмечается, что 82% людей, входящих в средний класс, имеют доход, который ставит их на уровень выше медианы денежных доходов — показателя, делящего напополам по доходам число людей: ниже и выше этого уровня доходы имеют по 50% населения. Он в России составляет 18,8 тыс. рублей в месяц.

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