Москва, 5 октября, 2019, 07:23 — ИА Регнум. Российская тележурналистка, ведущая программы «60 минут» Ольга Скабеева прокомментировала оговорку президента Белоруссии Александра Лукашенко на II форуме регионов Украины и Белоруссии, когда он назвал Украину Россией. Свое мнение на этот счет Скабеева опубликовала в своем телеграм-канале, а также на странице в Twitter.

President.gov.ua Владимир Зеленский и Александр Лукашенко

Напомним, что во время своего выступления на форуме Лукашенко случайно назвал Украину Россией, а когда Зеленский его поправил, сказал, что чуть не назвал самого президента Украины «Владимир Владимировичем», имея в виду то, что мог перепутать Владимира Александровича Зеленского с Владимиром Путиным.

«Оговорочка по Фрейду», — написала Скабеева на своей странице в Twitter относительно ошибки Лукашенко.

А вот дальнейшие слова про «Владимира Владимировича» Скабеева считает троллингом Зеленского со стороны Лукашенко.

«Как же смешно Лукашенко троллит Зеленского», — написала она в своем телеграм-канале.