Лондон, 5 октября, 2019, 07:19 — ИА Регнум. Британский принц Гарри подал в суд на владельцев изданий The Sun и The Daily Mirror. Он обвиняет журналистов в прослушивании его голосовых сообщений, утверждает газета The Guardian.

(сс) Office of the Governor-General Принц Гарри

Согласно данным газеты, Гарри обвинил редакции обоих изданий во взломе его смартфона. Интересы британского принца в суде будет представлять юридическая фирма Clintons, уже имеющая огромный опыт в делах, связанных со взломом устройств. Информацию об исках также подтвердили и в Букингемском дворце.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл подали в суд на таблоид Mail on Sunday за публикацию личного письма Маркл к своему отцу. Принц в связи с этим выразил сожаление, что его супруга стала объектом травли со стороны британских журналистов.