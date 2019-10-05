Москва, 5 октября, 2019, 07:26 — ИА Регнум. О падении доходов среднего класса в России заявила профессор НИУ ВШЭ Наталия Тихонова, передаёт РБК.

Иван Куликов. Семья за столом. 1938

По словам экономиста, доходы тех, кто относится к среднему классу, всё время снижаются, начиная с 2014 г. У 50,6% из них заработки с учётом их реальной покупательной способности падают все эти пять лет.

В докладе Тихоновой также сказано, что доля людей со «средним доходом» снизилась с 18,8% от совокупных денежных доходов в 1990 г. до 15,1% — в 2018 г.

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Отметим, что Тихонова участвовала в конференции 3 октября, доклады с которой были опубликованы на следующий день. На этой конференции было заявлено, что в России только семь процентов людей можно по-настоящему считать средним классом.