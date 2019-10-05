Приморск, Ленинградская область, 5 октября, 2019, 07:15 — ИА Регнум. Два нефтеналивных танкера вышли из балтийского порта Приморск, направляясь в Китай по Северному морскому пути (СМП). Об этом сообщил оператор порта — «Новороссийский морской торговый порт».

Иван Шилов ИА REGNUM Российская нефть

Общий объём нефти в двух танкерах составляет около 200 тыс. тонн.

Это первый случай доставки российской нефти в Азию через Северный Ледовитый океан. Раньше танкеры шли либо через Суэцкий канал, либо вокруг Африки.

СМП позволяет в двукратно сократить время перевозки грузов в сравнении со старыми маршрутами.

Указом президента России Владимира Путина намечена стратегическая цель увеличения до 80 млн тонн грузопотока по Северному морскому пути к 2024 году. По мнению экспертов, основной объём перевозок придётся на долю энергоресурсов: сжиженного природного газа и нефти.