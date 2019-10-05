Петропавловск-Камчатский, 5 октября, 2019, 07:04 — ИА Регнум. Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Александр Невский» провёл учения, задачей которых был поиск и слежение за подлодкой условного противника у побережья Камчатки. Его «противником» был атомный подводный крейсер «Владимир Мономах», сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Mil.ru Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Александр Невский»

Подводные крейсеры-близнецы (оба относятся к проекту 955 «Борей») отработали ситуацию дуэли. Экипажи атомоходов занимались тренировкой атаки и контратаки вражеской подводной лодки при обоюдном применении гидроакустических средств и средств поражения противника.

Обнаружив условного противника, «Александр Невский» занял выгодную для атаки позицию и отработал по цели практической торпедой, затем он совершил послезалповый маневр.

Экипаж «Владимира Мономаха» провёл манёвр уклонения от торпеды и отработал полный алгоритм действий в контратаке, кроме практического применения торпедного оружия.