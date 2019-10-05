Гонконг, Китай, 5 октября, 2019, 06:51 — ИА Регнум. Некоторые отделения банков в Гонконге 5 октября приостановили свою работу в связи с массовыми беспорядками. Об этом сообщила пресс-служба управления денежного обращения Гонконга.

(сс) Studio Incendo Протестующие в Гонконге

«Некоторые банки сегодня были вынуждены приостановить обслуживание в некоторых филиалах из-за разрушенных объектов и перебоев в транспортном сообщении», — говорится в сообщении.

Как следует из текста, случаи вандализма и поджоги серьезно повлияли на способность банковского сектора выполнять свои функции.

«Любая форма вандализма и насилия должна быть осуждена», — заявляется в документе.

ИА REGNUM сообщало ранее, что после прошедших в Гонконге массовых беспорядков, приведших к многочисленным актам вандализма, в городе приостановлена работа метро и закрыты многие учреждения культуры.