Пиза, Италия, 5 октября, 2019, 06:10 — ИА Регнум. Полиция Италии задержала двух туристов из Соединенных Штатов, написавших свои имена на Пизанской башне, сообщает газета Corriere della Sera.

Пизанская башня

Сообщается, что два гражданина США в ходе посещения Пизанской башни нацарапали свои имена на самом высоком кольце здания, после чего сфотографировались на фоне надписей. Очевидцы пожаловались охране культурного объекта, после чего вандалов задержала полиция. Американские туристы пытались оправдаться тем, что видели уже чужие имена на башне, и поэтому не задумались о том, что их поступок может расцениваться как преступление.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября посетитель французского Центра Помпиду порезал ножом произведение французского художника-концептуалиста Даниэля Бюрена. Вандалу удалось сделать несколько порезов до того, как его схватила охрана.