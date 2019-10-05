Вашингтон, 5 октября, 2019, 06:00 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому иммигрантам будут отказывать во въезде в страну при отсутствии средств на медицинскую страховку, сообщает агентство Associated Press.

Иммиграция в США

Сообщается, что для получения иммиграционной визы соискателям теперь придется доказывать, что они смогут оплатить медицинскую страховку. Отмечается что новые правила коснутся людей, претендующих на иммиграционную визу из-за рубежа, или же тех, у кого супруг или родители являются гражданами США. Тех мигрантов, которые уже находятся на американской территории, это не коснется. Действие указа вступает в силу с 3 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября президент США Дональд Трамп предложил включить Польшу в безвизовую программу. Предполагается, что при введении безвизового режима с Польшей, граждане США смогут вести бизнес и совершать турпоездки на польскую территорию без получения виз.