Москва, 5 октября, 2019, 06:05 — ИА Регнум. Рекомендации при риске нападения агрессивной собаки опубликовала пресс-служба МЧСРФ.

(сс) asommerh Злая собака

Если животное готово напасть, нужно остановиться и твёрдым голосом отдать команды типа: «Место!», «Стоять!», «Сидеть!» или «Фу!».

"В некоторых случаях срабатывает серия команд, приводящих животное в растерянность. Для защиты используйте зонтик, камни, палки, одновременно отступая к укрытию, забору или дому спиной и призывая на помощь окружающих», — говорится в сообщении.

Предлагается по возможности обмотать предплечье и руку плащом или пиджаком, выставить её перёд собой и спровоцировать животное на укус. Затем нужно сильно ударить собаку по верхней челюсти.

«Помните, что болевыми точками у собаки являются нос, пах и язык», — говорится в сообщении.

Если собака всё-таки укусила, нужно обработать рану перекисью водорода или промыть большим количеством воды, обработать кожу вокруг раны раствором йода и наложить чистую повязку. Необходимо также установить, привита ли собака от бешенства.

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