Киото, Япония, 5 октября, 2019, 05:49 — ИА Регнум. Еще одна пострадавшая в результате поджога студии Kyoto Animation умерла 4 октября в Киото, сообщило агентство Kyodo со ссылкой на данные полиции.

(сс) L26 Здание студии Kyoto Animation после пожара

Таким образом, число жертв летней трагедии составляет уже тридцать шесть человек, более двадцати проходят лечение в медицинских учреждениях.

Как писало ранее ИА REGNUM, в результате пожара в здании студии Kyoto Animation в Киото погибли тридцать пять человек, около тридцати человек были госпитализированы.

Пожар, уничтоживший студию, устроил мужчина, проникший в здание 18 июля и разливший в помещении воспламеняющуюся жидкость из двух канистр.

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