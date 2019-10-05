Вашингтон, 5 октября, 2019, 05:32 — ИА Регнум. «Есть детей» призвала одна из участниц встречи по экологии в CNN, заявил американский журналист Райан Сааведра в Twitter:

Франсиско Гойя. Сатурн, пожирающий своего сына (фрагмент). 1819-1823

«Одна из трех сторонников Окасио-Кортеса сходит с ума по поводу изменения климата во время ратуши AOC, утверждая, что у нас осталось всего несколько месяцев: «Мы должны начать есть детей! У нас нет достаточно времени! … Мы должны избавиться от детей! … мы должны есть детей!»

https://twitter.com/RealSaavedra/status/1179908480322289664

Эмоциональное выступление активистки вызвало бурное обсуждение в соцсетях. Один из пользователей отметил, что такие выступления показывают, кто такие экоактивисты.

Отметим, что экоактивистка переживает, что скоро ей и остальным людям будет нечем дышать. Не поможет даже полное уничтожение России: «даже если мы разбомбим Россию…»

Встречу проводила в Нью-Йорке представительница Демократической партии Александрия Окасио-Кортес.