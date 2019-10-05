Вашингтон, 5 октября, 2019, 05:36 — ИА Регнум. Американский президент Дональд Трамп обсудил по телефону с республиканцами Палаты представителей действия демократов, вводящих американцев «в заблуждение… ради достижения своих политических целей». Об этом говорится в обнародованном 5 октября заявлении представителя Белого дома Джадда Дира.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп и демократы

Президент США присоединился к конференц-звонку своих однопартийцев и обсудил действия политических противников, направленные на то, чтобы «подорвать результаты выборов 2016 года».

Трамп, лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти и главы ключевых комитетов в разговоре отметили, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и председатель комитета по разведке Адам Шифф вводят американских граждан в заблуждение, а также нарушают демократические процедуры в угоду своим политическим задачам.

В Соединённых Штатах не утихает скандал, вызванный обнародованием телефонного разговора президента США с его украинским коллегой.

Политические противники Трампа утверждают, что он в процессе разговора склонял Владимира Зеленского инициировать расследование деятельности сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена на Украине. Взамен Трамп посулил финансовую и военную поддержку.

Представитель Демократической партии Джозеф Байден считается самым перспективным конкурентом Трампа на будущих президентских выборах. По мнению оппонентов, президент США оказывал на Зеленского давление, дабы заручиться помощью в предстоящей президентской гонке.