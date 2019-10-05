Нерюнгри, Якутия, 5 октября, 2019, 05:27 — ИА Регнум. В доме-интернате под Нерюнгри эвакуировали более 150 воспитанников из-за задымления, сообщает пресс-служба управления МЧС РФ по Якутии.

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Сообщается, что спасателям поступила информация о задымлении в подвале дома-интерната для умственно отсталых людей в поселке Серебряный Бор в Нерюнгринском районе. Из задымленного здания были выведены 158 детей и 45 человек персонала. Администрация поселка предоставила спасателям автобусы, чтобы эвакуировать детей. Пострадавших в результате происшествия не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября из-за сильного пожара в жилом многоквартирном доме в Кемерове из здания были эвакуированы более 200 человек. Из них 120 человек смогли покинуть здание самостоятельно, пожарные же спасли 97 человек, включая 37 детей.