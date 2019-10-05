Метро Гонконга остается закрытым
Гонконг, Китай, 5 октября, 2019, 05:10 — ИА Регнум. Метро Гонконга не возобновило свою работу 5 октября. По сообщению оператора железнодорожного транспорта MTR приостановлено движение всех транспортных линий корпорации, включая аэроэкспресс и легкое метро.
(сс) hsk0114
Гонконгский метрополитен
MTR заявляет о необходимости, после вспышек насилия накануне, позаботиться о безопасности своего персонала и произвести ремонт на поврежденных станциях.
Как писало ранее ИА REGNUM, в Гонконге 4 октября была приостановлена работа городского метрополитена. Такое решение было принято властями в связи с материальным ущербом, наносимым протестующими станциям метро в ходе беспорядков.