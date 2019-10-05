Буэнос-Айрес, 5 октября, 2019, 04:58 — ИА Регнум. Встречей молодежи с космонавтом Сергеем Ревиным и торжественным открытием бюста Юрию Гагарина в планетарии университета Ла-Пунта в Сан-Луисе начались Дни России в Аргентине. Об этом сообщается на сайте Российского Центра науки и культуры в Буэнос-Айресе.

Arg.rs.gov.ru Встреча молодежи с космонавтом Сергеем Ревиным

Бюст первого космонавта был установлен в честь 62-летия начала космической эры — запуска на орбиту Земли первого спутника, осуществленного СССР 4 октября 1957 года.

Вспоминая первый полет Гагарина, присутствовавший на торжестве губернатор провинции Сан-Луис Альберто Родригес Саа (которому в 1961 году было 11 лет) подчеркнул, что тогда мир был совсем другим и все внимательно следили за тем, кто добьется успеха в космической гонке.

После официальной части Сергей Ревин рассказал собравшимся о подготовке к полету на Международную космическую станцию, самом полете и работе на ее борту в составе интернационального экипажа.

«Самое главное для полета в космос — не бояться мечтать и много учиться», — сказал Ревин, обращаясь к самым юным гостям.

Российским Центром объявлено о следующей встрече с Героем Российской Федерации, летчиком-космонавтом Сергеем Ревиным, которая состоится в Буэнос-Айресе 7 октября.

Как писало ранее ИА REGNUM, с 4 по 10 октября в Москве проходит Всемирная неделя космоса.