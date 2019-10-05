Тольятти, Самарская область, 5 октября, 2019, 04:42 — ИА Регнум. В частном доме в городе Тольятти Самарской области произошел пожар, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

Джон Кольер. Пожар (фрагмент)

Сообщение о пожаре в частном жилом доме поступило спасателям в 00:37 по местному времени (23:37 по московскому). Огнем была охвачена площадь в 40 квадратных метров. К 01:52 пожар был ликвидирован. В результате возгорания погибли четыре человека. В настоящее время устанавливаются личности пострадавших и причины пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 4 октября произошел пожар в многоэтажном жилом доме в Белгороде. После ликвидации возгорания были обнаружены тела 33-летней женщины и ее восьмилетнего ребенка. Еще один ребенок в возрасте шести лет был госпитализирован.