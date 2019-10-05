Багдад, 5 октября, 2019, 04:12 — ИА Регнум. Премьер-министр Ирака Адель Абдул Махди заявил об отмене комендантского часа в Ираке с 5:00 по местному времени с 5 октября, передает телеканал Al-Sumaria.

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«Главнокомандующий вооруженными силами (премьер-министр страны — прим. ИА REGNUM) распорядился отменить запрет с пяти часов утра», — говорится в сообщении.

Однако телеканал не сообщил, в каком городе или провинции конкретно отменяется комендантский час.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября премьер-министр Ирака Адель Абдул Махди ввел комендантский час в столице Ирака Багдаде из-за вспыхнувших в стране беспорядков, перераставших в столкновения с силовиками. По последним данным, в ходе уличных столкновений погибли 65 человек.