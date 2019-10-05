Петропавловск-Камчатский, 5 октября, 2019, 03:58 — ИА Регнум. Камчатский вулкан Шивелуч снова выбросил столь пепла высотой 4 километра над уровнем моря, сообщает пресс-служба управления МЧС РФ по Камчатке.

Вид на вулкан Шивелуч из космоса

Сообщается, что шлейф пепла начал распространяться к востоку от вулкана в направлении залива Озерного. Населенных пунктов на пути выброса нет, также не зарегистрировано пеплопада. Событию присвоен оранжевый код опасности для воздушных судов.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября вулкан Шивелуч выбросил столб пепла высотой 9 километров. Туристических групп в районе вулкана, а также маршрутов движения воздушных судов в зоне выброса не было. Также не было зафиксировано пеплопада.