Вашингтон, 5 октября, 2019, 04:01 — ИА Регнум. Военно-морские силы США испытали новую противокорабельную крылатую ракету Naval Strike Missile (NSM), сообщает CNN.

(сс) U.S. Navy. Mass Communication Specialist 2nd Class Anthony J. Rivera USS Gabrielle Giffords (LCS 10)

Успешный пуск ракеты был произведен 1 октября в ходе совместных учений кораблей ВМС США и Сингапура у берегов Гуама. Стартовой площадкой послужил корабль прибрежной зоны Gabrielle Giffords (LCS 10) класса Independent, первым получившим ракетный комплекс, предназначенный для замены «старичка» — крылатой ракеты «Гарпун».

Телеканал подчеркивает, что США испытали новое оружие в то самое время, когда Китай демонстрировал новые военные арсеналы — от межконтинентальных баллистических ракет до новых подводных дронов — во время празднования своего 70-летия.

Как заявляется экспертами, NSM является ракетой нового поколения, использующая технологии снижения заметности и повышенной точности наведения на цель. По сравнению с «Гарпуном», ее дальность поражения увеличена на 30% и превышает 100 морских миль.

По мнению Карла Шустера, бывшего капитана ВМС США, ныне преподавателя Гавайского тихоокеанского университета, Китай имеет количественное преимущество в крылатых ракетах над США, но NSM способна качественно «изменить ход игры».

Как сообщалось ранее военно-морским ведомством США, большинство кораблей растущего флота прибрежной зоны LCS (небольших современных кораблей, имеющих большую скорость и использующих технологии пониженной заметности) должны будут получить новую ракету.