Вашингтон, 5 октября, 2019, 03:49 — ИА Регнум. Рейтинг экс-вице-президента США Джо Байдена, которого считают одним из наиболее вероятных конкурентов Дональда Трампа на президентских выборах 2020 года, снизился почти до минимальной отметки с начала предвыборной кампании. Об этом свидетельствуют данные ресурса Real Clear Politics.

(сс) Gage Skidmore Джо Байден

Отмечается, что рейтинг Байдена начал снижаться с началом скандала вокруг телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. По данным ресурса, в мае рейтинг Байдена достигал 41,4%, однако к середине июня снизился до 32,2%. С началом скандала вокруг переговоров лидеров Украины и США, а также с началом процедуры импичмента Трампа, рейтинг бывшего вице-президента начал падать и достиг 26,2% ко 2 октября.

В то же время рейтинг другого кандидата от Демпартии США сенатора Элизабет Уоррен начал расти. Ко 2 октября показатель ее рейтинга, согласно данным Real Clear Politics, достиг 24%.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября генпрокуратура Украины начала аудит уголовных дел в отношении экс-министра экологии страны Николая Злочевского, являющегося основателем компании Burisma Holding. Членом совета директоров этой компании являлся сын Джо Байдена Хантер.