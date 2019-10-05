Брюссель, 5 октября, 2019, 03:40 — ИА Регнум. Фотографию многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в инфракрасном диапазоне опубликовали ВВС Бельгии в Twitter:

Mil.ru Су-34

«После месяца защиты воздушного пространства Балтики ВВС Бельгии совершили уже 109 вылетов, что составило 191 полётный час. Наш самолёт F16 и его экипаж уже в 16-й раз поднялись и выполнили восемь перехватов. Вчера наши пилоты столкнулись с Су-34 и Су-24».

https://twitter.com/BeAirForce/status/1180084396986114048

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские Су-34 задействованы в Сирии. Су-24— тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Оба самолёта предназначены для нанесения авиаударов днём и ночью в простых и сложных метеоусловиях.