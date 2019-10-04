Гонконг, Китай, 5 октября, 2019, 02:45 — ИА Регнум. Администрация Гонконга осудила массовые беспорядки, имевшие место 4 октября, о чём говорится в заявлении властей Гонконга.

(сс) Studio Incendo Протест в Гонконге

В заявлении сказано, что вечером 4 октября участники несанкционированных протестов заблокировали транспортные магистрали, совершали акты вандализма в магазинах, правительственных объектах и в метро.

Они поджигали здания, метали «коктейли Молотова», атаковали гражданских лиц в различных районах Гонконга. Участники беспорядков парализовали движение на гонконгских дорогах, спровоцировали временную остановку всех линий метро.

По словам представителей властей, радикалы напали на полицейского в штатском, кидали в него бутылки с зажигательной смесью и совершили попытку завладеть его табельным оружием. Офицеру, чья жизнь оказалась в опасности, пришлось открыть огонь по нападавшим.

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По данным RTHK, во время беспорядков подросток четырнадцати лет был ранен в ногу из огнестрельного оружия. Пока, впрочем, неизвестно, кем был произведён выстрел — полицией или другими участниками беспорядков.

Незадолго до этих событий глава администрации Гонконга Кэрри Лам подписала указ, согласно которому с нуля часов 6 октября будет введён запрет на ношение масок для участников протестов.

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Массовые акции протеста против попытки администрации принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать преступников властям КНР, проходят в Гонконге с начала лета. Несмотря на решение главы администрации отказаться от этой инициативы, многие радикальные оппозиционеры (в основном молодёжь) продолжают протестные акции, которые приобретают всё более агрессивный характер.