Вашингтон, 5 октября, 2019, 02:31 — ИА Регнум. Политика России, Китая и Ирана в Латинской Америке подрывают стабильность в регионе, заявил глава Южного командования Вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер на встрече с журналистами.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Волчина

Он подчеркнул, что новая военная доктрина США подразумевает возрождение конкуренции великих держав. По мнению Фоллера, таковыми являются Россия и Китай, а Иран и Северная Корея являются, скорее, потенциальными противниками.

«Они уже там. Они работают над продвижением своих национальных интересов такими способами, что это на 100% противоречит долгосрочной стабильности», — заявил американский адмирал.

Фоллер подчеркнул, что Россия пытается сохранить «традиционные альянсы» в странах Латинской Америки, а также старается выставить Соединенные Штаты в невыгодном свете.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября экс-стратег Пентагона Терри Томпсон заявил, что неспособность США увидеть в России «величайшую угрозу» подрывает мировое господство Вашингтона. По его словам, Москва уже стремительно наращивает силы и распространяет свое влияние по всему миру.