Поставки импортной вакцины от гриппа в РФ задерживаются
Москва, 5 октября, 2019, 01:54 — ИА Регнум. Поставки в Россию импортной вакцины от гриппа ожидаются в следующем месяце, пишет газета «Коммерсантъ».
Иван Шилов ИА REGNUM
Вакцина
По словам Гийома Ошальтера, генерального менеджера «Санофи Пастер» в России и Белоруссии (производитель вакцины «Ваксигрип»), поставка вакцины задерживается «в связи с непредвиденными затруднениями на финальном этапе производства вакцин».
«Данная вакцина в ближайшее время поступит на сертификацию, планируется к поставке в Россию в аналогичном прошлому году объёме и начиная с ноября будет доступна к отгрузкам со склада АО «Санофи Россия».
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, прививочная кампания от гриппа в 2019 г. началась 25 сентября.
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