Вашингтон, 5 октября, 2019, 02:00 — ИА Регнум. Американский президент Дональд Трамп рассматривает возможность внесения предложения в ООН о снятии с КНДР санкций сроком на три года в обмен на обещание уничтожить ядерный центр в Йонбёне, пишет 5 октября Time со ссылкой на должностных лиц Белого дома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM КНДР и США

Как утверждают источники журнала, помощники президента США на совещании Совета национальной безопасности (СНБ), прошедшем 1 октября, обсудили варианты возобновления американо-северокорейских переговоров.

В числе прочих было внесено предложение снять на три года санкции ООН, запрещающие экспорт в КНДР текстильной продукции и угля. Взамен Пхеньян должен ликвидировать центр в Йонбёне.

Если же ООН откажется принять такое решение, планом советников предусмотрен отказ Соединённых Штатов от контроля за соблюдением этих санкций на те же три года. Дональд Трамп одобрил это предложение.

Журнал обратил особое внимание на то, что на этом совещании американский президент не выказал обеспокоенности по поводу разработки КНДР баллистических ракет подводного базирования. Глава Белого дома посчитал, что переговоры с Северной Кореей следует возобновить и продолжать, невзирая на создание КНДР новых, более опасных вооружений.

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Северная Корея на данный момент находится под наиболее суровым санкционным прессингом. Против КНДР введены финансовые санкции, запрет продажи оружия, поставок ракетного топлива, оборудования и материалов двойного назначения. Запрещено покупать у неё уголь, железо, свинец, морепродукты и другие наименования продукции.

По сообщению агентства «Рёнхап», делегация Северной Кореи под руководством Ким Мён Гиля вылетела 4 октября из Пекина в Стокгольм. В столице Швеции будут проведены переговоры с американской делегацией. Стороны должны были провести предварительную встречу 4 октября и на следующий день начать рабочие переговоры. Шведское министерство иностранных дел пока не подтвердило эту информацию.