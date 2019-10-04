Вашингтон, 5 октября, 2019, 01:25 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп предложил включить Польшу в безвизовую программу Соединенных Штатов. Об этом американский лидер заявил на своей странице в Twitter.

США и Польша

«Только что предложил включить Польшу в безвизовую программу. Это заявление ждали десятилетиями, сейчас мы уже приближаемся к финалу этого процесса, который, завершившись, даст жителям Польши возможность вести бизнес и совершать турпоездки в США и наоборот», — заявил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп пообещал ввести безвизовый режим для жителей Польши. Еще 23 сентября в ходе визита в Вашингтон польского президента Анджея Дуды, польский лидер выразил надежду, что визовый режим будет отменент до 25 декабря.