Москва, 5 октября, 2019, 01:30 — ИА Регнум. С профессиональным праздником — Днём учителя — поздравил педагогов, руководителей и работников образовательных учреждений министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, сообщили 5 октября в пресс-службе Минобороны РФ.

Петр Данилов ИА Красная Весна Сергей Шойгу

«Ваш благородный, ответственный и поистине самоотверженный труд пользуется в нашей стране особым почетом и уважением», — обозначил чрезвычайную роль учительства в российском обществе Шойгу.

«Носители разносторонних знаний, высоких духовных и нравственных идеалов, вы открываете для своих подопечных красоту мира, пробуждаете у них интерес к наукам, прививаете любовь к Родине и гордость за ее свершения», — подчеркнул он.

По словам министра, именно благодаря опыту и мастерству педагогов, их умению сочетать традиционные и инновационные методы в учебных заведениях Минобороны успешно обучаются тысячи воспитанников, курсантов и слушателей.

Шойгу напомнил, что в 2019 году открылись два новых учреждения образовательной сети Минобороны: Кемеровское президентское кадетское училище и филиал Московского кадетского корпуса «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации» в Санкт-Петербурге.

«Уверен, что наша совместная работа позволит и впредь готовить грамотных, думающих, одухотворенных граждан России, настоящих патриотов, которые приумножат славу Вооруженных сил и нашей великой страны», — завершил свое поздравление министр обороны, пожелав педагогам «крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных успехов».

Всемирный День учителя 5 октября был утвержден ЮНЕСКО и отмечается в России с 1994 года. В СССР День учителя праздновался с 1965 года в первое воскресенье октября.