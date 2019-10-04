Тамань, Краснодарский край, 5 октября, 2019, 01:20 — ИА Регнум. Ряд важных объектов в Тамани (Краснодарский край) осмотрел российский президент Владимир Путин во время визита на Кубань, передаёт «Звезда».

Kremlin.ru Владимир Путин во время осмотра портово-индустриального парка группы компаний «ОТЭКО»

Глава государства побывал 4 октября в портово-индустриальном промышленном парке ОТЭКО, в терминалах морского порта, осмотрел перегрузочный комплекс мощностью 20 млн т.

Также президенту показали единственный в стране трёхвагонный опрокидыватель, предназначенный для механизированной разгрузки вагонов, а также обнаруженные при строительстве порта археологические находки и макет развития объекта.

Напомним, ОТЭКО построен на частные вложения бельгийца Мишеля Литвака. Таманский терминал навалочных грузов — это самый крупный на побережье Азово-Черноморского бассейна РФ специализированный терминал по перевалке сыпучих материалов.