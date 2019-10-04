Кишинёв, 5 октября, 2019, 00:42 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон намерен встретиться с российским президентом Путиным в день его рождения 7 октября на саммите глав СНГ в Ашхабаде и готовит ему особенный подарок. Как сообщил Додон в эфире молдавского телеканала N4, это приготовленное самим Додоном вино.

Kremlin.ru Владимир Путин и Игорь Додон в ходе посещения Центра креативных технологий «ТУМО»

«Молодое вино из Садова (родное село Додона), которое я сделал сам. Есть белое и красное», — сказал Додон. По его словам, Путин хорошо отзывался о молдавском вине, и Додон не исключил, что привезет ему целую бочку.