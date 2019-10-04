Кишинёв, 5 октября, 2019, 00:18 — ИА Регнум. Международный валютный фонд (МВФ) перечислил Молдавии очередной транш финансовой помощи в размере $46,1 млн. Как собщили в минфине Молдавии, $27,5 млн из этой суммы пойдут в государственный бюджет, передает ИА REGNUM.

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Ранее МВФ уже перечислил Молдавии первый транш кредита на такую же сумму. Всего МВФ одобрил финансовую помощь для Молдавии в размере $178,7 млн в рамках трехлетней программы. Эти деньги должны идти на поддержку бюджета и реформ.