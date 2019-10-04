Бразилиа, 5 октября, 2019, 00:03 — ИА Регнум. Министр туризма Бразилии Марселу Энрике Тейшейре Диасу обвинён Генпрокуратурой страны в финансовом мошенничестве. Об этом 4 октября сообщает агентство Reuters.

Рене Магритт. Голод. 1948

Согласно поступившей информации, чиновника подозревают в регистрации подложных кандидатов в Конгресс в штате Минас-Жерайс во время предвыборной кампании.

Поясняется, что целью подобных действий было увеличение финансирования предвыборной кампании самого Диасу.

Напомним, Марселу Энрике Тейшейре Диасу, как и нынешний президент Бразилии Жаир Болсонару, является членом социал-либеральной партии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о предложении Генпрокуратуры Бразилии заменить содержание под стражей экс-президента страныЛулы да Сильвы, обвинённого в коррупции, на домашний арест.