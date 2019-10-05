Екатеринбург, 5 октября, 2019, 18:59 — ИА Регнум. В предварительном голосовании о новом месте для храма Святой Екатерины в Екатеринбурге лидирует участок под бывшим зданием Уральского приборостроительного завода. Об этом заявил депутат гордумы Константин Киселёв, сообщает ИА Znak.

Екатеринбург.рф Проект храма Святой Екатерины

Из опрошенных в рамках исследования Киселёва 5 тысяч 745 респондентов лишь 26% респондентов участвовали в голосовании за площадку. Из этой части 46,3% высказались за землю на Горького, 17 (бывшее здание приборостроительного завода), 29% — за участок за Макаровским мостом, 21,1% затруднились с ответом, и 3,6% испортят опросный лист.

Тем не менее, разрыв в 17% между двумя площадками — это «не так чтобы однозначное лидерство», считает Киселёв.

Напомним, 13 октября 2019 года екатеринбуржцы проголосуют за одну из двух площадок для храма Святой Екатерины. Ранее объект хотели строить в сквере у Драмтеатра, но после протестов от этой идеи отказались.