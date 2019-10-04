Вашингтон, 4 октября, 2019, 23:52 — ИА Регнум. Члены демократической партии в палате представителей США требуют от вице-президента Майка Пенса предъявить документы по роли Украины во внутренней американской политике.

Michael Vadon Майк Пенс

Об этом сообщается в заявлении трёх председателей комитетов, опубликованном 4 октября.

Письмо на имя Пенса направили главы комитетов по разведке, иностранным делам и реформам.

В заявлении указано, что запрос сделан в рамках процедуры импичмента президенту США Дональду Трампу, а документы должны быть представлены не позднее 15 октября текущего года.

Указанные комитеты намерены изучить, какую угрозу нацбезопасности США создал президент Дональд Трамп «заставляя Украину вмешиваться в выборы 2020 года и задерживая» военную помощь Киеву.

Как сообщало ИА REGNUM, главным вопросом внутриполитической борьбы в США на данный момент стал вопрос деятельности Джо Байдена на Украине, расследование которой может поставить крест на его попытке участвовать в президентских выборах в США.