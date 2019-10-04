Багдад, 4 октября, 2019, 23:50 — ИА Регнум. Жертвами трех дней беспорядков и столкновений с полицией на юге Ирака стали 65 человек, 4 октября передает агентство Reuters.

Точное число раненых неизвестно, однако счет идет на многие сотни человек. Только в Багдаде 4 октября получили ранения около 200 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, протесты начались в столице Ирака 2 октября. Толпа в несколько тысяч человек попыталась пройти в «зеленую зону» Багдада и была разогнана полицией. На следующий день беспорядки охватили весь юг страны.

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Власти Ирака ввели блокировку интернета на большей части страны, 3 октября в Багдаде был введен комендантский час. Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди призвал граждан прекратить протесты и пообещал провести политические реформы.

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4 октября на улицы Багдада, Эн-Насирии, Эн-Наджафа, Баакубы и других южных городов вышло ещё больше людей, столкновения стали ещё более ожесточенными. Требования протестующих поддержали великий аятолла Али Систани и шиитский лидер Муктада ас-Садр.

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