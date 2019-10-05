Екатеринбург, 5 октября, 2019, 19:02 — ИА Регнум. 47,6% опрошенных жителей Екатеринбурга знают о грядущем голосовании о храме Святой Екатерины. Об этом заявил депутат гордумы Константин Киселёв, сообщает ИАZnak.

Екатеринбург.рф Предложение по размещению храмя Святой Екатерины на улице Горького

По словам парламентария, он организовал социологическое исследование, в котором было опрошено 5 тысяч 745 респондентов из Екатеринбурга. Из них 47,6% знали об опросе, сказал Киселёв.

Из тех, кто знает об опросе, 45% не планирует идти голосовать, добавил парламентарий.

Результаты удивили избранника — по его словам, он ожидал, что лишь 10−15% горожан знают о грядущем голосовании.

Напомним, опрос о новой площадке для храма Святой Екатерины пройдёт 13 октября 2019 года. Горожане выберут одно из двух мест для размещения храма: на месте бывшего здания Уральского приборостроительного завода и на участке за Макаровским мостом.