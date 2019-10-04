Дзержинск, Нижегородская область, 4 октября, 2019, 23:50 — ИА Регнум. Разминирование территории оборонного завода «Кристалл» завершили специалисты-пиротехники центра «Лидер» МЧС РФ в городе Дзержинске Нижегородской области. Об этом 4 октября сообщила пресс-служба ведомства.

Mil.ru Саперы за работой

Сообщается, что специалисты уничтожили семь боеприпасов общей массой 3,5 тонны, оставшихся на заводе после техногенной аварии, произошедшей в июне текущего года. К операции привлекались шесть сотрудников МЧС и две единицы техники.

Боеприпасы были вывезены с территории завода и уничтожены на полигоне. В настоящее время инфраструктура завода «Кристалл» восстанавливается после техногенной катастрофы.

Напомним, на заводе «Кристалл», который специализируется на производстве всех видов промышленных взрывчатых веществ, детонаторов, передаточных зарядов для горнорудной промышленности, 1 июня 2019 года произошла техногенная авария. В результате ЧП были разрушены пять зданий предприятия, за медицинской помощью обратились 116 человек, 18 из них были госпитализированы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о выявлении многочисленных нарушений в части норм охраны труда на нижегородском оборонном предприятии «Кристалл» в ходе проверки Государственной инспекцией труда.