Москва, 4 октября, 2019, 23:35 — ИА Регнум. Граждане России ежегодно выбрасывают порядка 17 млн тонн еды, стоимость которых оценивается более чем в 1,6 трлн рублей. Такие цифры приводят эксперты Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и консалтинговой компании «ТИАР-Центр», сообщает РБК.

Наталья Прокофьева ИА REGNUM

Авторы исследования подчеркивают, что пищевые отходы — это колоссальные финансовые потери. Ежегодно граждане и торговые сети выбрасывают около 17 млн тонн продуктов питания.

Стоимость выбрасываемой еды оценивается в более чем 1,6 трлн рублей. Всех этих продуктов, оказавшихся на помойке, хватило бы, чтобы прокормить 30 млн человек в течение одного года. Это больше, чем количество граждан России, живущих за чертой бедности.

Однако 94% невостребованных продуктов питания попадает на полигоны твердых бытовых отходов и свалки. Гниющая еда загрязняет почву, воздух и воду, выделяя токсины и парниковый газ.

На этапе продажи теряет не менее 16% всех произведенных продуктов питания. Наибольшее количество выброшенной еды приходится на домохозяйства. Далее следуют торговые сети.

Эксперты считают, что хоть как-то минимизировать такие колоссальные экономичекие потери помогут сервисы «фудшеринга». Речь идет об онлайн-сервисах, где пользователи смогут бесплатно или на возмездной основе передавать нуждающимся продукты питания с истекшим сроком годности, или просто ненужные продукты.

Пока в России «фудшеринг» не развит, но эксперты считают, что к 2024 году такие сервисы смогут спасти от утилизация порядка 1 млн тонн продуктов питания, стоимостью порядка 85 млрд рублей.