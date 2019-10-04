Тбилиси, 4 октября, 2019, 23:29 — ИА Регнум. Решение о восстановлении авиасообщения между Грузией и Россией надо принять как можно скорее, заявил 4 октября министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

JOY

Об этом сообщает агентство ТАСС.

По словам Залкалиани, Грузия готова возобновить авиарейсы российского направления.

При этом грузинский министр заявил, что туризм является одним из способов деэскалалции напряжения между странами.

Напомним, Москва прервала авиасообщение между Россией и Грузией в ответ на массовые антироссийские акции и безобразные выходки в Тбилиси.

Практически сразу после этого туристическая отрасль Грузии, одна из немногих действующих сфер экономики, лишилась подавляющей части клиентов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил по данному вопросу, что авиасообщение между Россией и Грузией будет восстановлено тогда, когда Москва убедится в полном отказе Грузии от подобных антироссийских выходок.