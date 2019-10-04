Москва, 4 октября, 2019, 23:17 — ИА Регнум. Самолет А-321 авиакомпании Turkish Airlines, вылетевший в Стамбул из аэропорта «Внуково» вынужденно вернулся в аэропорт вылета из-за дебоширящего пассажира. Об этом 4 октября сообщил журналистам представитель авиакомпании.

StelaDi Пассажир самолета

По предварительной информации, на борту самолёта, вылетевшего из московского аэропорта «Внуково» в 20:17 мск и следовавшего рейсом TK416 в Стамбул, был пассажир в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Пассажир беспокоил бортпроводников и других пассажиров и создавал опасную для продолжения полёта ситуацию. О дебошире было доложено командиру воздушного судна, который принял решение о возвращении в аэропорт вылета.

После вынужденной посадки в аэропорту дебошир был высажен с авиаборта и передан представителям органов правопорядка. Самолёт вылетит по маршруту позднее.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержке самолёта, готовившегося к вылету из московского аэропорта «Домодедово» из-за двух дебоширов на борту.