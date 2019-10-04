Ашхабад, 4 октября, 2019, 23:08 — ИА Регнум. Председатель союза промышленников и предпринимателей Туркмении Александр Дадаев провел переговоры с торговым советником посольства Австрии Рудольфом Талером. Об этом сообщает пресс-служба СППТ.

GLady Дыни

Они обсудили потенциал сотрудничества в сфере животноводства и туризма, высоких технологий и переработки природных ископаемых, а также стартовавшие недавно поставки туркменских дынь в Вену.

Подводя итоги встречи, Дадаев и Талер договорились провести в декабре 2019 года туркменско-австрийский бизнес-форум в Ашхабаде, а также организовать проведение подобных мероприятий на регулярной основе.