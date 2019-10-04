Казань, 4 октября, 2019, 23:05 — ИА Регнум. Число вакансий в научно-образовательной сфере в Татарии в течение года увеличилось на 20%. По слова главы пресс-службы портала по поиску работы «HeadHunter Поволжье» Натальи Севостьяновой, в республике открыто более 400 вакансий педагогов в образовательные учреждения различного уровня.

Николай Богданов-Бельский. Сельская школа. 1890-е

При этом около 30% мест предполагают удаленную работу, год назад этот показатель составлял 19%.

Средняя зарплата в рамках предлагаемых вакансий составляет около 30 тыс. рублей, сообщает «Бизнес-online». При этом самую высокую зарплату предлагают педагогу по физике в онлайн-школу подготовки к ЕГЭ — до 200 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в среднем по России заработная плата учителей в январе-июне составила 45,6 тыс. рублей. Больше всех в России получают учителя Ямало-Ненецкого автономного округа — 118,4 тыс. рублей, Ненецкого автономного округа — 104,9 тыс. рублей, Магаданской области — 100,4 тыс. рублей. Московские учителя зарабатывают 95,7 тыс. рублей, педагоги Санкт-Петербурга — 55,5 тыс. рублей.

Самые низкие в России зарплаты учителей в Чечне — 23,9 тыс. рублей, Мордовии, Карачаево-Черкесии — 24,8 тыс. рублей.

Учителя Татарии получают самую высокую зарплату в ПФО — 34,5 тыс. рублей.