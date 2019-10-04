Бишкек, 4 октября, 2019, 23:03 — ИА Регнум. Посол Киргизии в Южной Корее Динара Кемелова провела встречи с главами администраций провинции Чолла-Пукто и города Кимдже, а также с руководством Национального университета Чонбук и Университета Чонджу. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Ken Flottman

Киргизстанский дипломат обсудила с ними перспективы сотрудничества в сфере сельского хозяйства, промышленности, инновационных технологий, образовательных проектов и найма рабочих из Киргизии.

Также представители республики приняли участие в фестивале «Wanju Wild Food», где рассказали посетителям мероприятия о туристическом потенциале Киргизии и продемонстрировали киргизстанскую органическую сельхозпродукцию.