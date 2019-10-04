Казань, 4 октября, 2019, 22:55 — ИА Регнум. Татария вошла в число пяти российских регионов, которые потратили на образование значительные средства по итогам 2018 года. Так, в республике расходы на образование составили 101,7 млрд рублей.

ИА REGNUM

На первом месте по объему расходов на это направление — Москва с суммой 295,2 млрд рублей, далее идет Московская область — 189,9 млрд рублей, Санкт-Петербург — 146 млрд рублей, сообщает газета «Известия». На пятом месте с расходами в 92,9 млрд рублей — Свердловская область.

Наименее значительные расходы на образование понесли Еврейская автономная область — 3,7 млрд рублей, Ненецкий автономный округ — 5 млрд рублей, Калмыкия — 5,1 млрд рублей.

В среднем регионы России тратят на образование около 30% расходов консолидированных бюджетов, причем, чем беднее регион, тем выше доля образовательных и медицинских расходов.

Как сообщало ИА REGNUM, учителя Татарии получают самые высокие зарплаты в Приволжском федеральном округе. Меньше всех в ПФО получают учителя Мордовии — их зарплата составляет 24,2 тыс. рублей. Самые высокие зарплаты в Поволжье получают учителя Удмуртии — 37,2 тыс. рублей, Пермского края — 37,5 тыс. рублей, Нижегородской области — 38,2 тыс. рублей, Татарии — 38,5 тыс. рублей. В среднем по России заработная плата учителей в январе — июне составила 45,6 тыс. рублей. Больше всех в России получают учителя Ямало-Ненецкого автономного округа — 118,4 тыс. рублей, Ненецкого автономного округа — 104,9 тыс. рублей.