Казань, 4 октября, 2019, 22:41 — ИА Регнум. В мире круизный туризм является растущим сегментом рынка. Однако развитие круизного туризма в Приволжском федеральном округе сдерживается рядом факторов, заявил глава Татарии Рустам Минниханов на заседании Совета при полпреде президента в ПФО Игоре Комарове, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

Government-nnov.ru Судно проекта «Валдай»

В частности, в качестве негативных факторов глава региона назвал устаревший флот круизных судов и неудовлетворительные темпы его обновления.

«Пассажирские суда были построены ещё в советский период. Средний срок их эксплуатации в нашем округе — 43 года», — уточнил Минниханов.

При этом он напомнил, что в Поволжье в настоящее время ведется успешное строительство новых судов: это пригородное пассажирское судно проекта «Чайка» (Зеленодольский завод имени Горького), теплоход «Золотое кольцо» и судно проекта «Валдай» (Нижегородская область). Недавно на воду был спущен круизный теплоход «Мустай Карим» класса смешанного плавания «река — море».

Он добавил, что стоимость строительства новых круизных и пригородных судов в России составляет от 100 млн до 2,5 млрд рублей.

Глава Татарии предложил рассмотреть возможность увеличения размера судового утилизационного гранта и максимального периода льготного лизинга для строительства круизных пассажирских судов.

ИА REGNUM напоминает, со сходным предложением выступил на заседании и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он полагает, что для полного обновления круизного флота необходимо разработать комплексную программу обеспечения туроператоров и судоходных компаний пассажирскими судами. Хорошо показали себя механизмы гослизинга судов и утилизационного гранта, которые уже реализовал Минпромторг России. Необходимо, чтобы лизинг был финансово обеспечен в полном объеме.