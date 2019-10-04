Вашингтон, 4 октября, 2019, 22:33 — ИА Регнум. Первый групповой выход женщин в открытый космос должен состояться 21 октября в исполнении астронавтов США Кристины Кук и Джессики Мейр, сообщила 4 октября на брифинге представитель NASA Кэтрин Макартур.

NASA Johnson Астронавт Кристина Кук

«Чисто женский» выход в открытый космос пройдёт в ходе работ по замене солнечных батарей на внешней поверхности МКС.

Подобный выход был запланирован ещё на конец марта текущего года, однако он сорвался из-за неготовности скафандра одной из женщин-астронавтов.

Напомним, в 1984 году советский лётчик-космонавт Светлана Савицкая стала первой в мире женщиной, совершившей выход в открытый космос.