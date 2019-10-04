Триест, Италия, 4 октября, 2019, 22:42 — ИА Регнум. Двое злоумышленников, подозреваемые в стрельбе по полицейским, арестованы в городе Триест на северо-востоке Италии. Об этом 4 октября сообщает агентство ANSA.

Ashely Moreno Арест

Согласно уточнённой информации, двое братьев прибыли в отделение полиции в городе Триесте. Одному из них удалось выхватить у одного из рядом стоявших полицейских пистолет, после чего он открыл беспорядочную стрельбу.

В результате стрельбы смертельные ранения получили двое сотрудников полиции, 34-летний Пьерлуиджи Ротта и 31-летний Маттео Де Менего. Оба полицейских скончались до приезда медиков.

Кроме того, были ранены как минимум четверо полицейских и второй из нападавших. Их состояние не вызывает опасений у врачей. Оба стрелявших были арестованы. По неподтверждённой информации, подозреваемые являются жителями Доминиканской Республики.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте выразил свои соболезнования родным и близким погибших, он отметил, что эта трагедия «нанесла рану государству».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти города Триеста объявили гражданский траур по погибшим сотрудникам полиции.