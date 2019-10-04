Казань, 4 октября, 2019, 22:26 — ИА Регнум. В регионах Приволжского федерального округа наблюдается разброс в уровнях и полномочиях органов, осуществляющих функции государственного управления в сфере туризма. Профильные ведомства действуют только в Татарии и Самарской области, заявил глава республики Рустам Минниханов в ходе заседания Совета, которое провел полпред президента в ПФО Игорь Комаров, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Казанский кремль

«Думаем, назрела необходимость создания по примеру многих развитых стран отдельного органа власти — министерства по вопросам развития туризма», — сказал Минниханов.

Он добавил, что совокупный объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней по округу от туризма превышает 27 млрд рублей, за четыре года показатель вырос на 40%. Объем услуг с учетом смежных отраслей в денежном выражении составляет более 100 млрд рублей. В ПФО в сфере туризма заняты около 170 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, Игорь Комаров на заседании Совета говорил, что туристский поток в регионы Приволжского федерального округа в 2018 году составил 14,2 млн человек. В прошлом году регионы округа посетили 765 тыс. иностранных гостей. По сравнению с данными за 2015 год, турпоток увеличился на 31,7%. По словам Комарова, туристическая отрасль является исключительно важным направлением экономики страны, она стимулирует создание новых рабочих мест, служит катализатором социально-экономического роста территорий, открывая новые возможности для моногородов и сельских поселений.