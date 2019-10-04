Ижевск, 4 октября, 2019, 22:30 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено правоохранительными органами в Удмуртии после наезда легкового автомобиля на двух несовершеннолетних. Об этом 4 октября сообщила пресс-служба УГИБДД по региону.

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Авария произошла днём 4 октября на автотрассе Ижевск — Ува. Водитель легкового автомобиля иностранного производства сбил двух 14-летних девочек, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП одна из девочек скончалась в медицинском учреждении, другая в настоящее время находится в реанимационном отделении. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Водителю, сбившему девочек, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Правоохранительные органы устанавливают причину и обстоятельства ДТП. Сотрудники УГИБДД обратились к возможным очевидцам аварии с просьбой о помощи в восстановлении картины произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели ребёнка и двоих взрослых в ДТП с участием грузового и легкового автомобилей в Мурманской области.