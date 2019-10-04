Казань, 4 октября, 2019, 22:14 — ИА Регнум. Общая сумма налоговых поступлений, которые перечислили в бюджет региона самозанятые Татарии, превысила 50 млн рублей. Об этом заявила замглавы управления ФНС по республике Галина Шацило.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

По ее словам, на особой налоговый режим в регионе перешли около 33 тыс. человек. Основная часть самозанятых работает таксистами — около 6 тыс. человек, сообщает «Татар-информ». Также традиционными для самозанятых видами деятельности являются строительство, ремонт жилья, репетиторство, производство кондитерских изделий, косметологические услуги.

Представитель ФНС отметила, что к концу года число самозанятых может вырасти до 60 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, пилотными регионами, где действует особый налоговый режим для самозанятых, являются Москва, Московская область, Калужская область и Татария. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Российскую Федерацию. Она уточнила, что в качестве самозанятых в России зарегистрировались более 200 тыс. человек.